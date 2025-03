L’Inter punta quota 60! E nello spogliatoio filtra una convinzione – CdS

Provarci fino alla fine senza rimpianti. L’Inter di Simone Inzaghi è ancora in corsa per tutte le competizioni e all’interno dello spogliatoio remano tutti verso un’unica direzione.

PROVARCI – Giocare, giocare e ancora giocare! L’Inter punta quota 60: ossia 60 partite, che significa conquista delle due finali di Champions League e Coppa Italia. Certo, l’impresa sarebbe titanica, considerando anche il fatto che l’ultima Inter tripletista, quella di José Mourinho del 2010, di incontri ne giocò complessivamente 57. Tre meno: due in meno in Champions League col vecchio formato e una in meno in Supercoppa italiana (sempre vecchio format a finale secca). All’interno dello spogliatoio filtra una convinzione: il giocare ogni tre giorni non deve creare alibi, ma anzi deve stimolare di più tutto il gruppo. Ecco perché la Beneamata non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Dopo la sosta l’Inter inizia un tour de force clamoroso e appassionante

STIMOLO – Già domenica ci sarà il secondo scontro diretto del mese di marzo in campionato, ossia quello a Bergamo contro l’Atalanta. Poi dopo la sosta super e appassionante tour de force tra volata scudetto, quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco (ieri svelate le date ufficiali) e semifinali di Coppa Italia contro il Milan nell’ennesimo derby stagionale. Se l’Inter, sottolinea il Corriere dello Sport, dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni, giocherebbe di fatto un girone in più di campionato rispetto al Napoli con ben 19 partite di differenza tra le due squadre.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia