L’Inter punta Fabregas, il Como fa muro? Suwarso punge sui social!

L’Inter sembra aver puntato con forza Cecs Fabregas. Il Como, però, non è intenzionato a separarsi dal suo allenatore. Il messaggio del Presidente dei lariani, Mirwan Suwarso, lascia intendere qualcosa?

ALLA RICERCA – Da poco meno di ventiquattr’ore la panchina nerazzurra è vuota. Dopo l’addio ufficiale di Simone Inzaghi, che ha già lasciato Milano, l’Inter è alla caccia del nuovo allenatore. Stando a quanto emerso di recente, la dirigenza nerazzurra non si è fatta trovare del tutto impreparata alla decisione del suo ex tecnico piacentino. Il blitz verso un profilo in particolare, infatti, era già iniziato da qualche tempo. Si tratta di Cecs Fabregas, allenatore spagnolo che da un anno ha preso la guida suprema del Como. Ma ottenere il sì da parte del club lariano non sembra un’impresa facile e a mettere in allarme, in questo senso, ci pensa direttamente il Presidente Mirwan Suwarso.

Suwarso allude sui social? Messaggio subliminale mentre l’Inter tenta il blitz su Fabregas!

IL QUADRO – Quest’oggi Fabregas e Suwarso sono insieme a Londra, in occasione di un evento al quale dovranno partecipare. La capitale dell’Inghilterra, quindi, potrebbe essere il cuore della trattativa dell’Inter, che ha fretta di ottenere entro il weekend il suo nuovo allenatore. Non sembra, però, che il Como sia così intenzionato a lasciar andare il suo tecnico, che tra l’altro ha un vincolo non di poco conto. L’ex calciatore spagnolo, infatti, possiede parte delle quote del club lariano, che dovrebbe vendere per riuscire a partire e a iniziare una nuova avventura.

IL MESSAGGIO – Intanto sui social Suwarso lancia strani messaggi allusivi. Sul profilo Instagram del Presidente del Como, infatti, poche ore fa è comparsa una Stories molto particolare. Si tratta di un video nel qual un ranger riesce a respingere, utilizzando la sola comunicazione verbale e tanto sangue freddo, l’assalto di un rinoceronte. Al reel di Instagram pubblicato, Suwarso aggiunge un breve commento: «Un’altra volta». Sarà la rappresentazione del suo ‘muro’ all’attacco dell’Inter per appropriarsi di Fabregas?