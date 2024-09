L’Inter punta dritta sulla seconda squadra: l’obiettivo di Marotta – TS

L’Inter può avere presto una seconda squadra, come stanno già avendo in Serie C Atalanta, Juventus e Milan. È l’obiettivo di Marotta, stando a Tuttosport, con tempistiche già più o meno definite.

LA NOVITÀ – La stagione 2024-2025 è appena iniziata, ma l’Inter pensa già a quella 2025-2026. Dove potrebbe esserci anche una seconda squadra, l’Under-23 in Serie C. L’artefice del progetto, come informa Tuttosport, è Giuseppe Marotta che lo aveva avviato con la Juventus. Ai bianconeri si sono aggiunti l’Atalanta e da ultimo il Milan in estate, motivo per cui – essendoci già le altre big storiche – si sta provando ad accelerare.

L’Inter con la seconda squadra: le necessità da definire

LE QUESTIONI – C’è però qualche passaggio necessario da fare prima di poter avere la seconda squadra dell’Inter a pieno regime. Marotta sta cercando di capire se ci siano le condizioni immediate per lanciarla fra un anno, oppure se sarà necessario rinviare tutto al 2026. Intanto va trovato uno stadio, così come una struttura per gli allenamenti quotidiani della nuova formazione. Non è possibile farlo né ad Appiano Gentile né a Interello, occupati rispettivamente da prima squadra e giovanili. Marotta spinge per far sì che l’Inter cominci nel 2025: sono attese novità a breve.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini