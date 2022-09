Inter prova a rialzare la testa grazie l’aiuto dei 150mila di San Siro – CdS

Dopo la pausa per le nazionali l’Inter è chiamata a dare risposte importanti. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, per farlo avrà a disposizione anche l’aiuto dei quasi 150mila tifosi presenti a San Siro.

IN DUE SFIDE – Quasi 150.000 spettatori a San Siro nell’arco di quattro giorni. Due pienoni che aiuteranno la squadra a superare questo momento di difficoltà evidente. Contro la Roma i biglietti sono stati polverizzati in poco tempo, con il settore ospiti anche quello esaurito con circa 4.800 tifosi della Roma. Per sabato, difatti, previsti circa 75mila tifosi allo stadio. Nonostante le contestazioni degli ultimi giorni, ci saranno regolarmente i tifosi della Curva Nord dell’Inter. Quasi la stessa identica situazione tre giorni dopo, in UEFA Champions League contro il Barcellona. Con meno spettatori rispetto la sfida di Serie A con i giallorossi, contro gli spagnoli è previsto un incasso da sogno, di quelli che aiutano il bilancio e fanno maledire ancora di più la pandemia che ha tolto all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti