Inter, pronto Bastoni: ma Inzaghi ha il piano B – TS

L’Inter fa visita al Bayern Monaco. Simone Inzaghi ha già scelto chi giocherà in difesa, con il piano B pronto a sostituire le prime scelte scrive Tuttosport.

RITORNO – Simone Inzaghi è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione prima della partenza per la Germania. In difesa arriva la prima conferma, con Francesco Acerbi – scrive Tuttosport – che partirà dal primo minuto e proverà a ingabbiare Harry Kane. Ai suoi lati invece, ci saranno Banjamin Pavard – grande ex – e Alessandro Bastoni che sarà valutato in extremis. Uscito anzitempo contro il Parma, le sue condizioni non destano sospetti nello staff medico dell’Inter. Ieri ha svolto un lavoro defaticante personalizzato e oggi, dopo la rifinitura alle 12 ad Appiano, se non ci saranno controindicazioni partirà per la Germania.

Non solo Bastoni: Inzaghi ha anche il piano B per l’Inter

ASSENTI – In caso Bastoni alzasse bandiera bianca, Simone Inzaghi ha già studiato il piano B. Carlos Augusto è il nome in cima alla lista per sostituire Alessandro Bastoni, poi Yann Bisseck che nelle ultime uscite non ha convinto in campo. O eventualmente spazio a de Vrij con Acerbi che si sposterebbe sulla sinistra. Intanto l’attenzione resta alta anche sui cartellini gialli, con Bastoni che è tra i diffidati. Insieme a lui ci sono anche Pavard e Nicolò Barella oltre a Inzaghi. Mentre per quanto riguarda Dumfries, l’olandese è assente per infortunio. Chi invece è out per squalifica è Kristijan Asllani.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini