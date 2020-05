Inter, pronta l’offerta per Cavani! Ecco le carte per convincerlo – GdS

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” evidenzia l’offensiva nerazzurra per Edinson Cavani, attaccante in scadenza di contratto dal Paris Saint-Germain. L’Inter avrebbe in tasca un paio di jolly per convincere l’ex Napoli, ma la concorrenza non manca

AFFONDO – Qualcosa si muove. Sette anni e duecento gol dopo. L’Inter che si appresta a separarsi definitivamente da Mauro Icardi, e che rischia di veder partire anche Lautaro Martinez, non intende farsi trovare scoperta. L’idea di riportare in Italia Edinson Cavani è reale. La lasciò nel 2013, da capocannoniere, potrebbe ritrovarla dopo essere diventato il miglior marcatore della storia del Paris Saint-Germain. Il ‘Matador’ non è più solo un candidato, ma sta diventando qualcosa di più. Il corteggiamento abbozzato a gennaio, quando Edi rispose di voler finire l’anno a Parigi, si sta facendo serrato. Non siamo ancora alle proposte ufficiali di contratto, ma il club nerazzurro sta pensando di prepararne una che può far breccia nel “cuore” dello svincolato.

STRATEGIA – L’idea sarebbe quella di un triennale, legame lungo per un trentatreenne. L’offerta importante è volta a confortare il giocatore sulla fiducia dell’Inter sulle sue possibilità di cambiare ancora le sorti di un club e al tempo stesso riduce il gap economico fra lo stipendio attuale dell’uruguaiano, 12 milioni di euro, e il top nel monte ingaggi nerazzurri, quei 7,5 milioni più bonus che già hanno convinto Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Una cifra che in casa nerazzurra non si vuole superare, per equilibri di bilancio e di spogliatoio. Però, appunto, l’intenzione è difare il massimo per portare Cavani a Milano. Sarebbe una polizza d’assicurazione totale in ottica Lautaro Martinez: la coppia Lukaku-Cavani sembra un buon punto di “caduta”.

NUOVA COPPIA – Edinson porterebbe in dote non solo i gol, ma anche la grande esperienza internazionale e un profilo tecnico-tattico che sembra adattarsi bene alla filosofia di Antonio Conte. La grande resistenza fisica e la disponibilità al sacrificio in fase di non possesso sono probabilmente altri ingredienti che hanno portato il tecnico a indicarlo come obiettivo “gradito”. Rispetto al giocatore di inizio carriera, che svariava su tutto il fronte d’attacco, oggi ama maggiormente pestare le zolle centrali, ma la cosa sembra sposarsi bene con la voglia di defilarsi di Lukaku.

CONCORRENZA – Una volta formalizzata l’offerta, la palla passerà al Matador, che al momento sembra aperto alla possibilità di un ritorno in Serie A, ma sta considerando anche altre ipotesi. Ai rivali noti, il Manchester United e l’Atletico Madrid, nelle ultime settimane si è aggiunto il Newcastle della nuova proprietà saudita. I Magpies vorrebbero cucirgli un ruolo da uomo-copertina del nuovo corso e uno stipendio superiore a quello che può offrirgli Giuseppe Marotta. Cavani però non vorrebbe rinunciare alla Champions League e forse può considerare più “sicuro” imbarcarsi in un progetto più solido come quello nerazzurro. Dal suo entourage professano calma, anche perché la situazione generale è fluida, causa emergenza, e la stessa scadenza del contratto del 30 giugno potrebbe essere prorogata d’ufficio per permettere al Psg di completare la stagione europea. La squadra si ritroverà il 22 giugno e Cavani ovviamente ci sarà.

PORTE GIREVOLI – Così come Icardi, del resto. Le sorti dei due centravanti sono legate, anche se le trattative per lo “scambio” di indirizzi sono totalmente indipendenti. Cavani parte anche perché il Psg punta su Icardi. Su questo fronte nessuna offerta concreta è partita da Parigi, ma si ragiona sui 60 milioni e l’accordo è possibile. Il Psg vorrebbe arrivare a quota 60 coi bonus, l’Inter partire da lì e aggiungerci bonus. Se tutti i tasselli andranno a posto l’Inter si ritroverà con fondi per il resto del mercato e con un giocatore che non può essere fisicamente uguale a quello che ha lasciato Napoli, ma che nella sua avventura parigina ha aggiunto tanto al suo bagaglio tecnico-tattico e rendendosi sempre uno strumento della squadra. Adattarsi a Lukaku e a un modulo col doppio centravanti in confronto potrebbe essere una passeggiata.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Valerio Clari