Inter pronta a ripartire con Conte: il programma dei primi due giorni post-raduno

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

L’Inter si ritrova domani per impostare sul campo la nuova stagione con Conte in panchina. Come riportato da Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” sul proprio sito, il programma di inizio settimana è già stato definito. Ora si aspettano novità dal mercato

PROGRAMMA SETTIMANALE – L’Inter si radunerà domani ad Appiano Gentile con le difficoltà già approfondite (vedi articolo). Ma per iniziare a lavorare davvero si aspetterà ancora. La giornata di domani, infatti, verrà dedicata esclusivamente ai tamponi per scongiurare casi di Covid-19. E a tutti gli accertamenti clinici del caso dopo le ferie. Gli allenamenti sul campo agli ordini di Antonio Conte inizieranno martedì. E per quella data a Milano dovrebbe essere atteso almeno uno dei nuovi acquisti dell’Inter… Settimana di visite mediche e di annunci (si spera). Si inizia a fare sul serio.