Inter, la problematica cessioni è ormai una telenovela: c’è chi non aiuta

L’Inter non riesce a vendere. Il club nerazzurro ha bisogno di far cassa per far respirare i conti e inserire altri giocatori. Ma la difficoltà è evidente

TELENOVELA − Stallo Inter. Dopo un giugno da grande protagonista, il mese che si appresta a concludersi sta vedendo un’Inter decisamente in difficoltà. I mancati arrivi di Paulo Dybala e Gleison Bremer sono il frutto di una problematica decisamente delicata in casa nerazzurra: le cessioni. Problematica che ormai ha preso le sembianze di una vera e propria telenovela estiva. I protagonisti sono i dirigenti e i giocatori dell’Inter. Marotta e Ausilio che non riescono a cedere nessun giocatore – a parte i vari Ranocchia, Perisic, Vidal, Vecino, andati via in scadenza o tramite buonuscita – e i vari Pinamonti, Skriniar, Sanchez. A parte lo slovacco, sugli altri due l’Inter è stata chiara: bisogna cederli. Ma qui nasce il problema? A chi e come.

CI SI IMPUNTA − Sia Andrea Pinamonti che Alexis Sanchez di richieste ne avrebbero eccome. Quanto al centravanti italiano, si sono fatti sotto in sequenza Monza e Salernitana trovando una bozza di accordo con l’Inter per la sua cessione. La risposta: manca l’OK del giocatore. Pinamonti, 13 gol lo scorso anno ad Empoli, spera in un rilancio dell’Atalanta. In questa situazione di stallo, l’unica in difetto è proprio l’Inter. Anche una mano dal calciatore non guasterebbe. Simile la vicenda di Sanchez. L’Inter vuole sbarazzarsi del pesante ingaggio del cileno (7 milioni l’anno) ma i suoi continui rifiuti non aiutano. Il cileno ha declinato praticamente tutte le offerte pervenute in quanto vorrebbe ancora giocare per una squadra da Champions League. Morale della storia: al 28 luglio, l’Inter ha ancora sul groppone uno degli ingaggi più pesanti della Serie A.

L’ADDIO INDESIDERATO − Infine, c’è l’uomo più importante: Skriniar. Il vero protagonista dell’estate nerazzurra. Sempre con le valigie pronte direzione Parigi ma mai col biglietto dell’aereo in mano. L’Inter vuole i suoi 70 milioni di euro e da lì non si scende. A differenza degli altri due, la speranze (quantomeno per il popolo nerazzurro) e che il PSG rimanga ancora fermo sulla sua posizione. È l’unica cessione indesiderata!