Inter, priorità Scudetto: in Europa i titolari sono altri! Una nota − CdS

L’Inter in questa stagione ha messo come obiettivo primario la vittoria dello Scudetto. Motivo per il quale, Simone Inzaghi durante la fase a gironi della Champions League ha optato per un turnover scientifico massiccio.

TURNOVER SCIENTIFICO − L’Inter ha un obiettivo primario, lo scudetto. A pensarlo è il Corriere dello Sport. Simone Inzaghi lo ha dimostrato con le scelte realizzate durante la fase a gironi della Champions League e l’ultima partita contro la Real Sociedad, in cui bisognava vincere per il primo posto, è stata molto indicativa. Anche in questo caso si è preferito optare per un’Inter composta da diverse seconde linee lasciando in panchina big come Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e soprattutto Lautaro Martinez. Ma il turnover scientifico, promosso da Inzaghi, ha una doppia motivazione valida. In primis quella di limitare ed evitare infortuni. L’Inter ha già perso alcuni titolari in questa prima parte di stagione, Pavard, Bastoni, Dumfries, de Vrij, quindi l’obiettivo è quello di limitare i rischi. Lautaro Martinez e Thuram, sono la coppia migliore della Serie A e tra le migliori in Europa, è averli o non averli fa tutta la differenza di questo mondo. Non è un caso, che in Europa – almeno nella fase a gironi – i titolari sono diventati altri: Sanchez, Carlos Augusto, Frattesi. Per citare coloro che hanno giocato più minuti. L’altra motivazione risale alla passata stagione. L’Inter col turnover scientifico di Inzaghi, ricorda il Corriere dello Sport, è riuscita ad arrivare fino alla finale di Champions League. Certo, agli ottavi di finale c’è il rischio di incontrare una big, ma l’Inter non partirà per nulla battuta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno