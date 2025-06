Inter, primo allenamento in California! Tante le assenze – CdS

L’Inter ha svolto il suo primo allenamento negli USA: il gruppo è ancora incompleto, spiega il Corriere dello Sport. Tante le assenze per Chivu.

SCELTE – L’Inter ha svolto il primo allenamento al campus dell’Università della California, ma senza i nazionali, attesi tra oggi e domani. Barella, Bastoni e Dimarco avranno qualche giorno di riposo dopo gli impegni con l’Italia. Assenti anche Calhanoglu, Bisseck, Pio Esposito e Zielinski, fermi per problemi fisici e in attesa di valutazioni mediche. Il nuovo tecnico dovrà decidere chi sostituirà Calhanoglu in regia nell’esordio: Asllani è il candidato principale, ma si valutano anche altre opzioni, come l’adattamento di Barella. Difficile vedere in campo Zielinski, alle prese con un fastidio al polpaccio. Le prove serviranno anche in ottica mercato, visto che alcuni giocatori – come Asllani – potrebbero partire.

Usa, testa all’esordio! Inizia la nuova stagione

ESORDIO – Contro il Monterrey (la notte del 18 giugno in Italia), l’Inter esordirà con la nuova maglia da trasferta: bianca, con richiami ai colori storici e il motto “Brothers and Sisters of the World” nel colletto. La classica maglia nerazzurra debutterà il 21 giugno contro gli Urawa Reds.

