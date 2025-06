Inter, primo allenamento da Los Angeles e stella NBA in visita – SM

L’Inter ha iniziato i propri lavori in quel di Los Angeles. Tra cinque giorni, la Beneamata giocherà la sua prima partita del Mondiale per Club contro il Monterrey al Rose Bowl di Pasadena. Un ospite speciale.

ALLENAMENTO CON VISITA – Primo allenamento sotto Los Angeles per l’Inter. I nerazzurri hanno avviato i primi lavori in vista del Mondiale per Club. Come riferisce Sport Mediaset, la seduta mattutina dell’Inter si è svolta al Wallis Annenberg Stadium, l’impianto del campus universitario interamente dedicato al calcio e punto di riferimento per gli sport universitari. Lo stadio è la sede ufficiale delle squadre maschile e femminile di calcio dei UCLA Bruins. Durante questi giorni, infatti, è ospitata dai campus dell’UCLA, l’università della California. Al termine dell’allenamento guidato da Cristian Chivu, ha fatto visita una stella dell’NBA, ossia: Kyle Alexander Kuzma. Ala dei Milwaukee Bucks.

Tra pochi giorni l’esordio con il Monterrey: l’Inter non sottovaluti l’avversario

PRIMI AVVERSARI MESSICANI – L’esordio per la prima Inter di Chivu piano piano si avvicina. I primi rivali saranno i messicani del Monterrey. Come affermato anche da Yann Sommer, la squadra non conosce bene questa squadra, ecco perché bisognerà fare estrema attenzione e non sottovalutare nulla. Partire bene sin da subito è molto importante.