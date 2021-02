Inter, primi due sondaggi di partner non buoni. Ma arriverà soluzione – SI

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter, come noto e pure annunciato dalla società (vedi articolo), sta cercando un partner. Alfredo Pedullà, a Sportitalia, conferma l’intenzione di Suning di trovare una soluzione: per il momento i primi due approcci non sono andati a buon fine.

SI RISOLVERÀ – I tifosi dell’Inter possono stare tranquilli sulla questione societaria: non dovrebbe avere ripercussioni. Questo è quanto afferma Alfredo Pedullà: «La situazione è delicata. Se ce l’avessero detto due mesi fa non avremmo creduto, ma penso che l’Inter troverà un partner giusto. Dopo i primi due sondaggi non andati a buon fine, sull’affidabilità di alcuni partner, sono fiducioso che un brand come l’Inter potrà trovare una soluzione. Non sarà una cosa di oggi o domani, poi è chiaro che i risultati aiutano. Se dovesse vincere lo scudetto sarebbe una spinta, poi la famiglia Zhang troverà una soluzione».