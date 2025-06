Inter, primi giorni di lavoro negli USA: Chivu ricompone il gruppo

L’Inter ha iniziato ufficialmente la preparazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti. I primi giorni di allenamento stanno servendo a Cristian Chivu per rimettere insieme i pezzi di un gruppo ancora in fase di ricomposizione.

LAVORO – Il tecnico romeno sta infatti lavorando con una rosa arrivata a tranche, complici i rientri scaglionati dei nazionali. Tra i primi big a tornare in gruppo c’è Lautaro Martínez, che ha già sostenuto la sua prima sessione completa ieri. L’argentino ha mostrato buone condizioni fisiche e grande voglia di guidare l’attacco nerazzurro anche in questa nuova competizione internazionale. Oggi invece, la prima conferenza stampa di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter.

Inter, al lavoro per l’esordio! La situazione

ESORDIO – Nel frattempo, agli ordini di Chivu ci sono anche diversi giovani della Primavera, convocati per completare l’organico in attesa del gruppo al completo. Per molti di loro questa potrebbe essere l’occasione per ritagliarsi uno spazio importante nel torneo e mettersi in mostra davanti allo staff tecnico e alla dirigenza. L’atmosfera nel ritiro californiano è positiva, con l’Inter che punta a farsi trovare pronta per l’esordio nella fase a gironi, previsto nei prossimi giorni a Los Angeles. Il lavoro procede, il gruppo si ricompone e Chivu inizia a costruire la nuova Inter partendo proprio da qui, dagli Stati Uniti.