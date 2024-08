Inter, i primi 100 giorni di Oaktree e quanti cambiamenti: da Marotta al calciomercato – TS

Oaktree alla guida dell’Inter, domani saranno 100 i giorni alla guida del club nerazzurro e già tanti sono stati i cambiamenti: da Giuseppe Marotta nuovo presidente alle linee guida per il calciomercato. Con l’obiettivo di svecchiare la rosa mantenendo. Come evidenziato da Tuttosport, pur abbassando i costi di gestione, il fondo statunitense ha mantenuto alto il livello di competitività.

IL DOPO SUNING – Sono trascorsi poco più di 100 giorni da quando l’Inter ha cambiato proprietà, passando dal controllo della famiglia Zhang e del gruppo Suning a quello del fondo statunitense Oaktree Capital Management. Da allora, in poco più di tre mesi, la gestione del club ha subito una vera e propria rivoluzione, con cambiamenti significativi sia a livello dirigenziale che nelle strategie di mercato. Uno dei primi interventi di Oaktree è stato promuovere Beppe Marotta nuovo presidente, consolidando così la leadership dell’esperto dirigente italiano al vertice del club. Sul fronte del calciomercato, il cambio di rotta è stato evidente. La nuova proprietà ha chiarito fin da subito le sue intenzioni, spingendo per un ringiovanimento della rosa e per un approccio più sostenibile. Il focus è ora rivolto a investimenti su giocatori giovani. Questo significa puntare su talenti emergenti, come dimostrano gli acquisti del difensore argentino Tomas Palacios e del portiere spagnolo Josep Martinez. Oltre i vari “no” ai vari Ricardo Rodriguez ed Hermoso.

Mercato e non solo, attenzione ai costi! Ma competitività al top

GESTIONALE – Il controllo dei costi, inoltre, è stata una delle principali priorità di Oaktree. Già prima di acquisire la maggioranza delle quote, il fondo americano aveva imposto rigide linee guida per ridurre il deficit di bilancio, passando dai -245 milioni dell’esercizio 2020-2021 a circa -40/45 milioni previsti per il 2023-2024. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2024-2025, un traguardo che appare sempre più a portata di mano grazie al duro lavoro svolto fin qui.

SEMPRE COMPETITIVI – Nonostante il rigore finanziario, Oaktree non ha chiesto alla dirigenza di sacrificare la competitività della squadra. Anzi, ha dato il via libera a importanti rinnovi contrattuali, come quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, dimostrando la volontà di mantenere un nucleo forte e ambizioso. A differenza delle estati precedenti, in cui l’Inter aveva ceduto giocatori di spicco come Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, André Onana e Robin Gosens. Quest’anno il club ha resistito alle offerte per alcuni dei suoi elementi chiave, come Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi e Marcus Thuram.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini