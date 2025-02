Inter Primavera, tris al Bologna in un solo tempo: Topalovic apre la strada!

Il secondo tempo di Bologna-Inter Primavera è tutta un’altra sfida: i nerazzurri mettono a segno tre gol con le prodezze di Topalovic, Lavelli e Cocchi. La gara della ventisettesima giornata si chiude con un netto 0-3.

SI RIPARTE – Dopo lo 0-0 privo di grandi emozioni del primo tempo, i secondi 45′ iniziano con un piglio assolutamente diverso per la squadra di Andrea Zanchetta. Il risultato di Bologna-Inter Primavera, infatti, si sposta sullo 0-1 già al 47′, grazie ad una delle solite prodezze di Luka Topalovic. Lo sloveno mette in pratica le sue qualità balistiche con una botta dalla lunga distanza che sblocca finalmente la sfida della ventisettesima giornata. I nerazzurri, forti del vantaggio, si spingono in più occasioni nell’area avversaria alla ricerca del raddoppio. Raddoppio che arriva al 69′, con lo zampino ancora di Topalovic. Il centrocampista batte un buon calcio d’angolo, teso sul primo palo, e Lavelli riesce a girarsi per il tap-in vincente.

Bologna-Inter Primavera 0-3

TRIS – Nonostante il doppio svantaggio il Bologna non getta la spugna e prova in qualche modo a farsi vedere dalle parti di Zamarin. Le occasioni dei padroni di casa però vengono sempre neutralizzate dalla difesa nerazzurra o sprecate dagli stessi rossoblù. Molto più fredda e cinica l’Inter Primavera, che al 76′ riesce a mettere in cassa forte il risultato siglando il tris. Questa volta il gol è ad opera di Cocchi, che da fuori area calcia un missile rasoterra trovando l’angolino del secondo palo. Termina così 0-3 Bologna-Inter Primavera che inaugura la ventisettesima giornata del campionato giovanile e permette ai nerazzurri di accorciare sulla prima, raggiungendo la Roma al secondo posto in classifica a 55 punti.