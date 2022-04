Inter Primavera, che trionfo! Chivu alle fasi finali con 3 turni d’anticipo

L’Inter Primavera vince 2-0 sul campo del Torino. Un gol per tempo per la squadra di Chivu. I nerazzurri volano con 3 giornate di anticipo alle fasi finali del Campionato Primavera 1

VITTORIA PESANTE − Vittoria fondamentale per l’Inter di Cristian Chivu che stacca con tre giornate d’anticipo l’accesso alla fase finale del Campionato Primavera 1. I nerazzurri giocano un ottimo primo tempo sbloccando subito il match con Jurgens. Settimana da urlo per l’attaccante estone, in gol anche nella giornata di martedì con un gol fantastico contro il Lecce. I ragazzi di Chivu non rischiano praticamente mai nella prima frazione di gioco controllando alla grande il risultato. Ripresa che parte con lo stesso canovaccio del primo, ovvero con un’ottima Inter. Pronti-via e al minuto 55, i nerazzurri trovano il raddoppio ancora con Jurgens ma la rete viene annullata per fuorigioco del classe 2003. L’Inter non molla la presa e al 62′ trova il 2-0: grande contropiede di Fabbian che porta palla fino alla trequarti per poi suggerire per Zuberek. Freddissimo davanti Milan, l’attaccante polacco. Nel finale, pericolosa ancora l’Inter prima con Iliev e poi con Abiuso. Vittoria pesante dei nerazzurri che accedono alla fase finale del campionato Primavera. Da capire se tramite turno preliminare o diretta