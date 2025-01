L’Inter Primavera stende il Genoa 4-0: doppietta per Topalovic

Dopo un primo tempo scoppiettante, l’Inter Primavera ha chiuso i giochi con il Genoa sin dall’inizio della seconda frazione. Al KONAMI Centre è finita 4-0 per l’Inter che strappa tre punti preziosi e aggancia la Roma solo per qualche ora in testa alla classifica.

VITTORIA – SI è chiuso con un rotorndo 4-0 la sfida tra l’Inter Primavera e il Genoa. I nerazzurri hanno dominato il match sin dal primo minuto. I ragazzi di Zanchetta hanno trovato il primo gol dopo appena sette minuti con una punizione magistrale di Topalovic. Dopo altri sette minuti la stessa Inter ha trovato la via del raddoppio con Venturini che pescato da Mosconi non ha sbagliato l’appoggio in rete. Nel finale di primo tempo ci prova anche De Pieri con una rovesciata a mezza altezza che si spegne alto sopra la traversa.

Inter-Genoa Primavera, poker nerazzurro

TRIS – Rientrati dalla paus del primo tempo, l’Inter non abbassa il ritmo e trova subito il gol del 3-0. Prima ci prova il solito De Pieri, ma al 52′ è Alexiou a regalare all’Inter il tris grazie a un’incornata perfetta sul cross di Zanchetta dalla bandierina. Dopo qualche giocata più blanda, i padroni di casa tornano a farsi pericolosi con Topalovic al 73′ che sempre da punizione la spegne di poco alto sulla traversa. All’80’ è sempre l’Inter ad essere protagonista con il solito Luka Topalovic che cala il poker e mette il sigillo al match. Azione perfetta e manovrata dalla mediana, Spinaccé dalla destra mette in mezzo e lo sloveno da due passi non può sbagliare.