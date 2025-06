UFFICIALE – Inter Primavera e settore giovanile: scelti tutti gli allenatori

Il club nerazzurro ha definito i nuovi allenatori per la stagione 2025/2026 dell’Inter Primavera e del settore giovanile. Di seguito tutti i nomi, dall’Under18 all’Under15.

LA LISTA – Arrivano importanti novità in vista della nuova stagione del settore giovanile nerazzurro, a partire dall’Inter Primavera. Nella prossima annata, quella 2025/2026, Benito Carbone prenderà il posto dell’uscente Andrea Zanchetta per la panchina dell’Under 20. Salto per l’allenatore, quindi, che passa al comando dell’Inter Primavera dopo aver allenato l’U18. Alla guida di quest’ultimo settore passa, invece, Simone Fautario, da tempo al servizio del club nerazzurro. Confermato sulla panchina dell’Under 17 l’ex portiere e capitano nerazzurro Samir Handanovic. Ad allenare l’Under 16, invece, ci sarà Paolo Della Fiore. A Juan Solivellas Vidal va l’U15.Di seguito la lista completa degli allenatori scelti per la Primavera, che partirà da campione d’Italia in carica dopo la vittoria dello scudetto con Zanchetta, e per il resto dei settori giovanili nerazzurri.

BENITO CARBONE – UNDER 20

SIMONE FAUTARIO – UNDER 18

SAMIR HANDANOVIC – UNDER 17

PAOLO DELLAFIORE – UNDER 16

JUAN SOLIVELLAS VIDAL – UNDER 15

Questi i cambi sulle panchine dei settori giovanili nerazzurri apportati dall’Inter in vista della nuova stagione alle porte.