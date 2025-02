Poker dell’Inter Primavera: 4-1 contro l’Udinese! Show De Pieri

Si è concluso il match tra l’Udinese e l’Inter Primavera in programma alle ore 11. Dopo un inizio di partita shock, l’Inter rientra in carreggiata e mantiene il risultato fino al triplice fischio. Finisce 4-1 per l’Inter in terra friulana.

VITTORIA – Un avvio di gara terrificante da parte dell’Inter: nel finale il tabellino è chiaro. 4-1 per i nerazzurri. A far tremare l’Inter ci pensa El Bouradi dopo appena tre minuti che sfrutta una disattenzione della difesa nerazzurra e trova subito il gol del vantaggio. L’Inter è brava a non demoralizzarsi visto lo svantaggio iniziale, e pian piano ritorna in carreggiata. Al 15′ arriva il pareggio di Aidoo che permette all’Inter di Zanchetta di rifiatare. Al 23′ invece, arriva il sorpasso di Berenbruch che conclude la rimonta grazie al tap-in vincente dopo un tiro sporcato da Romano.

Udinese-Inter Primavera, secondo tempo perfetto!

RIPRESA – Nella ripresa invece, va tutto più liscio, con l’Inter che prova ad amministrare e a far calare i ritmi nella partita. Discorso diverso invece per l’Udinese che non riesce più a uscirne e pian piano si consegna all’Inter. All’86’ ci pensa Pinotti a mettere il risultato in ghiaccio: azione perfetta di De Pieri dalla fascia, palla che arriva a Venturini bravo a servire il compagno di squadra che da due passi non sbaglia l’appoggio in rete. Al 90′ arriva il sigillo finale con il solito De Pieri che entra e mette il timbro finale su una partita perfetta.