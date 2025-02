Inter Primavera, finale amaro in Coppa Italia: ai rigori passa il Milan!

Dopo il 2-2 a fine secondo tempo di Inter-Milan Primavera si va ai rigori. Due errori dei nerazzurri costano l’uscita dalla Coppa Italia. Saranno i rossoneri ad andare in semifinale.

AI RIGORI – Dopo l’1-1 del primo tempo, anche i secondi 45′ di Inter-Milan Primavera segnano assoluta parità sul tabellino ma con due gol in più. I tempi regolamentari dei quarti di Coppa Italia terminano 2-2 e le due squadre si preparano ai calci di rigore. Dal dischetto, infatti, si decide la squadra semifinalista per la competizione. A partire per primi sono i nerazzurri, con Lavelli che calcia un rigore angolato che Longoni è bravo a bloccare. I rossoneri, cos’, si portano in vantaggio già al primo tentativo messo a segno da Bonomi. Calligaris intuisce e quasi riesce a sfiorare ma non a fermare la traiettoria.

Inter-Milan Primavera 4-6

IL FINALE – Bovo, con una finta, riesce a beffare Longoni sul secondo rigore per l’Inter Primavera. Poi Perrucci non sbaglia per il Milan e si riporta sull’1-2. A sbagliare ancora per i nerazzurri è Pinotti, con il portiere milanista bravo a bloccare il pallone. Spiazzato nuovamente, invece, l’estremo difensore interista, che incassa il gol da Eletu. Berenbruch non fallisce il rigore per il 2-3 ma subito dopo Perina calcia quello della vittoria. È quindi il Milan a strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia, con l’Inter Primavera che resta a guardare amareggiata.