L’Inter domina l’Arsenal Primavera: Kacurri espulso per intervento folle!

L’Inter Primavera supera con il punteggio di 4-1 l’Arsenal Primavera nella quarta giornata di Youth League 2024-2025. In gol Giacomo De Pieri, Matteo Spinaccè, Manuel Pinotti e Matteo Lavelli, mentre la rete della bandiera per i Gunners giunge grazie a Osman Kamara.

VITTORIA AUTOREVOLE – L’Inter Primavera supera con il punteggio di 4-1 l’Arsenal, confermandosi a punteggio pieno in Youth League. I nerazzurri si portano avanti nella prima frazione di gioco, trovando quella solidità difensiva che rappresenta la premessa per non disperdere il vantaggio acquisito nel corso ella partita. Dopo aver siglato la rete dell’1-0 al 7‘ grazie a una splendida azione confezionata da Tommaso Della Mora e concretizzata da Giacomo De Pieri, i meneghini riescono a organizzarsi in maniera compatta per eludere i tentativi dei Gunners di ristabilire la parità. Non solo, la squadra nerazzurra è anche in grado di trovare il raddoppio grazie a una giocata intelligente del suo attaccante Matteo Spinaccè al 41′. Il calciatore dell’Inter approfitta di un posizionamento non ideale del portiere avversario Lucas Martin Nygaard per beffarlo con un preciso sinistro da posizione defilata. Nella seconda frazione l’Arsenal prova ad essere maggiormente pericoloso grazie a una manovra maggiormente più fluida e dinamica rispetto al primo tempo. Ciò nonostante, è l’Inter ad avere la prima occasione nitida della frazione, con il colpo di testa di Yvan Maye al 57′ respinto con efficacia da Martin.

Inter-Arsenal Primavera, il fallo grave di Kacurri e le reti finali

EPISODI – Ma ad essere protagonista, in negativo, è il difensore dei Gunners Maldini Kacurri, il quale da ammonito rischia più volte il doppio giallo, venendo graziato in varie occasioni dall’arbitro Shona Shurkula. Ciò fino al 60′, quando un suo intervento grave ai danni di De Pieri gli vale il doppio giallo. I nerazzurri trovano, in vantaggio numerico, la rete del 3-0 grazie a Manuel Pinotti. Il calciatore dell’Inter, dopo aver ricevuto il pallone da Thiago Romano, riesce a trova l’incrocio dei pali sul lato destro della porta. A causa di una disattenzione di Christos Alexiou, gli ospiti riescono a siglare il gol della bandiera con Osman Kamara, il quale spinge il pallone in porta dopo un servizio di Ismeal Kabia. Sul finire del match sono varie le occasioni per il 4-1. A sfruttare la sua opportunità è Matteo Lavelli, che al 93′ beffa il portiere avversario con una giocata di pregevole fattura. La vittoria finale per 4-1 certifica il livello che l’Inter Primavera riesce a garantire in Youth League, confermandosi stabilmente al primo posto del girone unico della competizione europea.

INTER-ARSENAL PRIMAVERA, IL TABELLINO:

7′ De Pieri (I), 41′ Spinaccè (I), 69′ Pinotti (I), 73′ Kamara (A), 93′ Lavelli (I)