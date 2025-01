Inter Primavera in dieci ma vittoriosa: Calligaris regala un gol al Sassuolo!

Inter-Sassuolo Primavera termina sul risultato di 2-1. Nel secondo tempo i nerazzurri, in inferiorità numerica, vanno un po’ in affanno e subiscono la rete di Knezovic. Complice anche Calligaris.

RIPRESA – Dopo i primi 45 minuti di Inter-Sassuolo Primavera, i nerazzurri di Andrea Zanchetta escono dagli spogliatoi forti del doppio vantaggio ma indeboliti dall’espulsione di Giacomo De Pieri. L’allenatore nerazzurro sceglie di effettuare subito un cambio, e lo stesso fa Emiliano Bigica con una doppia sostituzione. La squadra ospite sfrutta l’inferiorità numerica degli avversari e riesce a gestire il possesso palla. Al 49′ Calligaris si deve impegnare per opporsi alla conclusione di Sandro. Poi al 62′ rispondono i nerazzurri, con la traversa colpita da Cocchi su calcio piazzato.

Inter-Sassuolo Primavera 2-1

FINALE – Subito dopo, al 67′, Knezovic, con un tiro dalla lunga distanza, manda completamente in tilt il portiere dell’Inter Primavera. Calligaris, che avrebbe potuto facilmente controllare la conclusione del neroverde, si passare il pallone sotto le braccia e facilita la vita al Sassuolo, che accorcia così le distanze. Sul 2-1 la squadra ospite crea problemi ai nerazzurri, che a venti minuti dalla fine vanno in affanno. Dopo lo spavento l’Inter Primavera riesce a ritrovare le misure e le energie, anche grazie ai cambi. All’88’ i padroni di casa vanno anche vicinissimi al terzo gol, con Lavelli che in velocità si addentra in area e tenta il sinistro in diagonale. Il pallone termina di pochissimo fuori dallo specchio della porta. Dopo cinque minuti di recupero assegnati dall’arbitro, Inter-Sassuolo Primavera termina sul risultato di 2-1.