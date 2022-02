Inter Primavera, Casadei riacciuffa l’Atalanta: dopo Zilina un pari per Chivu

L’Inter Primavera pareggia 1-1 contro l’Atalanta. A Bergamo, i ragazzi di Chivu riacciuffano il pari ad inizio secondo tempo dopo aver chiuso la prima parte in svantaggio

PARI − Dopo un primo tempo chiuso sotto con la rete al 10′ di Sidibe, l’Inter riparte subito forte. Al minuto 49′ arriva il pareggio di Casadei che sfrutta un ottimo corner di Carboni per insaccare il pareggio. La rete però spegne la squadra di Chivu che inizia a subire la grande pressione della Dea. Entra in scena molto bene il portiere nerazzurro Rovida che si supera prima su Oliveri al 51′ e poi su Sidibe due minuti più tardi. Al 63′, è ancora l’Atalanta ad avvicinarsi al gol del vantaggio con Renault che da due passi non inquadra la porta di pochissimo. Per rivedere l’Inter nuovamente in attacco, bisogna aspettare il 64′ con il trio Zanotti-Abiuso-Jurgens ma la girata di quest’ultimo si spegne al di sopra della traversa. Nel finale, i ritmi calano con la squadra di Chivu che non va oltre il pareggio.