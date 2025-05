L’Inter Primavera batte il Sassuolo ai rigori: è finale Playoff scudetto!

Dopo l’1-1 nei novanta minuti regolamentari, Inter-Sassuolo Primavera si protrae ai calci di rigore. Sono i nerazzurri a strappare il pass: sarà finale Playoff scudetto!

IN FINALE – Non bastano novanta minuti per decretare la finalista dei Playoff scudetto: Inter-Sassuolo Primavera si protrae ai calci di rigore. Il primo a partire dal dischetto è Berenbruch, che non sbaglia di fronte a Scacchetti. Risponde Knezovic, che per la seconda volta in partita si ritrova uno contro uno con Calligaris. Questa volta il portiere nerazzurro non riesce ad imporsi e i neroverdi pareggiano. Tocca a Bovo, che con freddezza va a segno. Subito dopo anche Daldum non sbaglia. Poi è il turno di De Pieri, che calcia un rigore angolatissimo mandando fuorigioco il portiere del Sassuolo. Con altrettanza freddezza risponde Lopes contro Calligaris. Anche Lavelli fa il suo per l’Inter Primavera, al contrario di Parlato che si vede intercettare il pallone da un bravissimo Calligaris. Zarate si prende tutta la gloria, calciando il rigore della vittoria definitiva. I nerazzurri di Zanchetta, così, superano il Sassuolo e volano in finale di Playoff scudetto.