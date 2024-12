L’Inter ottiene un altro primato in Europa: lo regala il gol di Bastoni!

L’Inter torna da Cagliari con tre punti e tante altre cose buonissime. Una di queste è il gol di Alessandro Bastoni, che permette ai nerazzurri di trovare un altro primato in Italia e in Europa.

ANCORA PRIMATI – Arriva un’altra importante risposta da parte dell’Inter. Su un campo complicato come quello dell’Unipol Domus la squadra di Simone Inzaghi trova una vittoria fondamentale attraverso un risultato ampissimo. Il 3-0 messo a segno dai nerazzurri contro il Cagliari rivela la forza di una squadra in grado di soffrire ma anche di saper annientare l’avversario, riuscendo a totalizzare tre gol in una sola frazione di gioco. Senza, tra l’altro, subirne alcuno, con Yann Sommer che colleziona un altro clean sheet. Grazie alla vittoria di Cagliari, l’Inter trova ancora un nuovo primato, in Serie A ma anche in Europa. A regalarlo è Alessandro Bastoni.

Inter, quanti primati tra Serie A ed Europa. L’ultimo firmato Bastoni!

STATISTICHE – Leggere e analizzare i numeri dell’Inter è un piacere per gli amanti del buon calcio. Con il gol firmato di testa da Alessandro Bastoni, che al 53′ sblocca l’ostico match contro il Cagliari, la squadra di Simone Inzaghi aggiunge un nuovo calciatore alla lista dei marcatori nerazzurri. Il difensore mancino è, infatti, il 15° giocatore diverso a segno per l’Inter. In questo modo la Beneamata stacca in Serie A la Lazio (che ne vanta 14) e, soprattutto, ottiene un primato anche nei top cinque campionati. In Europa, infatti, solo il Girona ha gli stessi numeri dei nerazzurri di Inzaghi nell’ambito dei marcatori. Ma non è tutto, perché con il gol messo a segno contro il Cagliari Bastoni diventa il decimo calciatore diverso dell’Inter a trovare la prima rete della partita nel campionato italiano.