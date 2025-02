Inter, prima la Lazio! Inzaghi resta competitivo – TS

Prima la Lazio, poi il Napoli nel pomeriggio di sabato. Simone Inzaghi si gioca un pezzetto di stagione nel giro di cinque giorni. Il tecnico dell’Inter non lascia nulla al caso e si porta avanti già per sabato, spiega Tuttosport.

DUBBI – Archiviato il primo posto in classifica dopo al sconfitta de Napoli a Como, Simone Inzaghi si trova alla vigilia del match contro la Lazio, con qualche dubbio in particolare. L’allenatore dell’Inter, conscio della difficoltà nel corso della settimana, aveva dato un giorno di riposo ai nerazzurri. E ieri ne hanno approfittato quasi tutti per concedersi qualche momento di relax. Intanto Inzaghi si prepara a come far presentare l’Inter.

Inter, nessun favore alla Lazio

DIFFERENZE – Nessuna Inter B nella gara di domani sera contro la Lazio, rispetto all’undici tradizionale che scenderà in campo contro il Napoli. Inzaghi non vuole fare favoritismi a nessun, a maggior ragione all’ex squadra con cui nn scorre più buon sangue. Dall’altro lato invece, ricorda Tuttosport, l’idea di riprendersi la rivincita contro il Milan stuzzica quasi tutti in società. Contro il Napoli, il tecnico interista, si affiderà a Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan. Con l’obiettivo di rivedere in campo di nuovo Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino