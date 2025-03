Inter, prima de Vrij e poi Acerbi! Due rinnovi da valutare

L’Inter pensa al futuro di Francesco Acerbi e di Stefan de Vrij: due contratti da valutare ed eventualmente da rinnovare vista la voglia di restare in nerazzurro.

PENSIERO – Mentre l’Inter pensa a come chiudere il rush finale tra campionato, Coppa Italia e Champions League, in viale della Liberazione si pensa anche ai prossimi rinnovi di contratto. Uno tra tutti è quello di Simone Inzaghi che sarà valutato a tempo debito e senza impegni in campo. Discorso diverso invece, per chi come De Vrij o Francesco Acerbi sono prossimi all’addio. L’olandese, con il contratto in scadenza a giugno di quest’anno, si ritroverà con il suo agente nelle prossime settimane per definire il suo futuro.

Inter, un pezzo di difesa da valutare! La situazione

FUTURO – L’Inter dal canto suo potrebbe attivare l’opzione per un rinnovo annuale fino al prossimo giugno del 2026. Lo stesso de Vrij, nei mesi in cui ha giocato, ha saputo dimostrare di poter gestire la difesa dell’Inter nonostante gli anni. Discorso leggermente diverso per Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro, in scadenza nel giugno dell’anno prossimo, vuole valutare anche la sua condizione fisica. I tanti impegni e allo stesso tempo i tanti infortuni di quest’anno sono un vero segnale. Allo stesso tempo però, Acerbi ha saputo dimostrare di essere in condizioni perfette una volta smaltito il lungo infortunio tra ottobre e febbraio. L’Inter questo lo terrà in considerazione e magari continuerà a puntare sul duo italo-olandese anche per la prossima stagione, magari affiancando un giovane di qualità.