Inter prima in un dato in Serie A, ma se non sfruttato diventa inutile!

L’Inter in una personalissima classifica è prima in Serie A, ma è un dato, che ad oggi, sembra solo di facciata. Il motivo? La squadra non lo sfrutta.

LAVORARE – L’Inter di Simone Inzaghi lavora in piena sosta con un gruppo ridotto all’osso. In quindici sono partiti per rappresentare le proprie nazionali in giro per il mondo e i primi rientri avverranno tra lunedì e martedì. L’Inter, prima della pausa, ha pareggiato 1-1 con il Napoli, non centrando il sorpasso sulla capolista. I nerazzurri hanno sbattuto contro i pali e gli interventi di Alex Meret, ma subito dopo la sosta arriverà un’altra importante occasione: al Bentegodi di Verona, la Beneamata cerca i tre punti, mentre domenica il Napoli sarà impegnata contro la nuova, l’ennesima, Roma di Claudio Ranieri. Ma per farlo l’Inter dovrà migliorare in diversi aspetti. Oltre al ritrovare cinismo e cattiveria sotto porta, c’è pure un dato che balza all’occhio: quello relativo ai calci d’angolo. L’Inter ha tirato più corner di tutte in Serie A, ma ha trovato solamente una rete: ossia quella di Denzel Dumfries nel pirotecnico 4-4 contro la Juventus. E peraltro non direttamente, ma dopo una breve mischia nell’area di rigore bianconera.

L’Inter non sfrutta i calci d’angolo: un vero peccato!

NUMERI – L’Inter ha infatti conquistato e battuto finora 81 calci d’angolo, ben nove in più del Cagliari, seconda classificata in questa particolare classifica. Ma l’Inter ne ha saputo sfruttare solamente uno, appunto quello contro la Juventus nel derby d’Italia. Troppo pochi per una squadra dotata non solo di ottimi tiratori, Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco su tutti, ma al contempo da altrettanti saltatori. I vari Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Marcus Thuram superano quasi tutti il metro e novanta. Non tralasciando Yann Aurel Bisseck, quando è in campo. La soluzione del corner, in gare bloccate e difficili, a volte può risultare l’ideale per risolvere determinate partite. Lo stesso vale per i calci piazzati, fondamentale da cui l’Inter non ha ricavato nessun gol in questa stagione. D’altro lato, invece, tra Genoa, Milan e Napoli sono stati ben tre i gol subiti da situazioni di calcio d’angolo/calcio piazzato.