Inter, oggi previsti tre rientri chiave: Inzaghi contro la Lazio ritrova pezzi da 90

L’Inter prosegue la preparazione in vista dell’importante sfida di domenica sera contro la Lazio a San Siro, e come già anticipato ieri, da Appiano Gentile arrivano segnali incoraggianti per Simone Inzaghi in vista dell’allenamento di oggi, con ben tre rientri fondamentali.

RIENTRI FONDAMENTALI – Dopo aver svolto un lavoro parziale nella giornata di ieri, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Benjamin Pavard sono attesi oggi per il rientro a pieno regime in gruppo, confermando i progressi nel recupero fisico e rendendosi di fatto arruolabili per la gara contro i biancocelesti. I tre erano tra gli assenti della scorsa giornata contro il Torino, ma la gestione mirata dello staff medico nerazzurro sembra aver dato i frutti sperati. Domenica, contro una Lazio in piena emergenza offensiva, l’Inter dovrebbe quindi tornare a schierare un undici titolare molto vicino a quello tipo, fatta eccezione per capitan Lautaro Martinez che continua a lavorare a parte.

Lautaro Martinez unico indisponibile: a lavoro per la finale!

GESTIONE – Il capitano argentino sta seguendo un programma personalizzato per rientrare al top in occasione della finale di Champions League, in programma il 31 maggio. Non è esclusa, una sua apparizione nell’ultima giornata di campionato contro il Como, a meno che un clamoroso spareggio scudetto contro il Napoli non cambi le carte in tavola. Al momento, però, in casa Inter nessuno vuole fare calcoli. La concentrazione di Lautaro Martinez, Inzaghi e tutta la squadra è tutta rivolta al match contro la Lazio, in cui i nerazzurri cercheranno i tre punti sperando in un ulteriore passo falso del Napoli, per riaprire definitivamente la corsa al titolo. La squadra, ora più completa e rasserenata anche grazie alla conquista della finale europea, vuole chiudere al meglio il cammino in Serie A. E con il recupero di tre pedine fondamentali, Inzaghi può sorridere.