Inter, preso Botis! Portiere 2004 di grande talento. Juventus anticipata

L’Inter ha messo a segno un grande colpo di mercato per il suo settore giovanile. I nerazzurri hanno, infatti, chiuso l’affare Nikolaos Botis. Si tratta di un giovanissimo portiere del 2004, seguito nei mesi passati anche dalla Juventus. Di seguito i dettagli pubblicati da SkySport

GIOVANE COLPO – L’Inter non si rinforza solo tra i big. E’ stato messo a segno il colpo Botis dal PAOK. Parliamo di uno dei migliori giovani portieri in circolazione che era entrato nel mirino delle big italiane già da tempo. Era, infatti, stato in prova al Milan e piaceva anche alla Juventus e a club inglesi. Il costo è stato di circa 500000 euro più bonus. L’estremo difensore ha firmato un triennale e giocherà con la Primavera.