Inter, presentazione della stagione 2025-2026: data e luogo!

L’Inter presenterà nei prossimi giorni la stagione 2025-2026. Come nell’annata precedente, la certezza è che si continuerà ad ambire al massimo risultato in ogni competizione disputata. I dettagli.

GLI AUSPICI – L’Inter si avvia a iniziare la stagione 2025-2026 con la consapevolezza di avere le credenziali per disputare una stagione all’altezza delle proprie aspettative. La scorsa annata è stata caratterizzata dall’alone magico del possibile triplete, menzionato senza scaramanzia dagli stessi tesserati nerazzurri, ma si è conclusa senza un sussulto finale in alcuna delle competizioni disputate. In quella che sta per iniziare, i meneghini vogliono accompagnare a un percorso degno di nota un finale da ricordare. Per farlo, puntano a completare il mercato estivo con le esatte pedine richieste da Cristian Chivu – leggasi Ademola Lookman e Giovanni Leoni – per poter essere protagonisti in ogni contesto nazionale e internazionale.

La presentazione della nuova stagione dell’Inter: tutti i dettagli!

LE INFORMAZIONI – A proposito della nuova stagione, l’Inter ha comunicato sul proprio sito ufficiale la data in cui essa sarà presentata dai vertici nerazzurri. Di seguito i dettagli: Lunedì 28 luglio alle ore 14:00, presso il BPER Training Centre, il Presidente e CEO Giuseppe Marotta presenterà la stagione sportiva 2025/2026. A seguire, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

La richiesta di accredito dovrà pervenire tramite l’apposita sezione della piattaforma Inter Media Accreditation , secondo le tempistiche specificate sulla stessa. I posti a disposizione verranno assegnati fino a esaurimento, dando priorità alle testate nazionali, alle agenzie e ai broadcaster. Ciò in considerazione per ultimo del criterio cronologico di invio richiesta. Non sarà consentito l’accesso a fotografi e operatori televisivi.