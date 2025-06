Inter, presentato lo staff tecnico! Le scelte di Chivu

L’Inter attraverso la conferenza stampa del suo nuovo allenatore, Chivu, ha anche reso noto i nomi di chi farà parte dello staff tecnico di Cristian Chivu.

STAFF TECNICO – L’Inter, dopo Cristian Chivu come nuovo allenatore, ha reso noto, tramite il suo coach, lo staff tecnico che accompagnerà la squadra. Gli uomini di Chivu prendono il posto di quelli di Simone Inzaghi, con Cristian Chivu che torna all’Inter dopo la parentesi in Primavera, e lo fa sedendosi sulla panchina della prima squadra. Quese le parole del tecnico che confermano i nomi dello staff: «Lo staff tecnico? Come vice allenatore ci sarà uno che conoscente, Aleksander Kolarov. Mario Cecchi resta come tattico, Rapetti, Franchini, Spinelli e Orlandoni. Sarà uno staff competitivo, di persone che sono umanamente di spessore. Faremo belle cose insieme».