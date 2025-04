L’Inter si prepara al Bayern Monaco: due regolarmente in gruppo!

L’Inter si è allenata ad Appiano Gentile, in vista della partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Due giocatori non preoccupano e hanno lavorato regolarmente con il gruppo.

IN GRUPPO – Primo allenamento della settimana per l’Inter, che tra due giorni sfiderà il Bayern Monaco nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra si è allenata sotto la pioggia di Appiano Gentile (tutte le foto). Domani, poi tutte le altre attività della vigilia, tra conferenza stampa di Inzaghi e giocatore (vedi orario), nonché la rifinitura nel pomeriggio. In casa Inter, si sono allenati regolarmente con il resto della squadra sia Nicola Zalewski che Davide Frattesi. Entrambi erano usciti un po’ acciaccati dall’ultima partita di campionato contro il Cagliari. Soprattutto il polacco, che poi, però, aveva rassicurato tutti tramite un post Instagram.

Taremi pedina in più per Inter-Bayern Monaco: all’andata era assente

SOLO DUE FUORI – Nell’antivigilia di Inter-Bayern si è allenato con il resto della squadra anche Mehdi Taremi, che in realtà era ritornato convocabile e arruolabile già sabato con il Cagliari. Dunque, in vista di mercoledì, Inzaghi potrà contare su un’altra pedina in attacco, oltre a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Rimangono quindi solo due giocatori ancora infortunati: Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Per entrambi se ne dovrebbe parlare a fine aprile.