L’Inter prende posizione: «Al fianco di Kean! Contro ogni forma di discriminazione»

Dopo la sfida tra Fiorentina e Inter, Moise Kean è stato bersaglio di vergognosi attacchi razzisti sui social media. Un episodio inaccettabile che ha scatenato una reazione di solidarietà anche da parte dell’Inter.

LA POSIZIONE DEL CLUB – Anche l’Inter ha voluto ribadire la sua posizione netta contro il razzismo, pubblicando un messaggio di sostegno a Moise Kean e alla Fiorentina: «Per i valori che contraddistinguono la nostra storia, siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Ci schieriamo quindi a fianco di Moise Kean e della Fiorentina, nel condannare gli attacchi di cui è stato vittima l’attaccante viola». Un segnale importante da parte della società nerazzurra, che conferma l’impegno nella lotta contro il razzismo e ogni tipo di intolleranza. Questi episodi dimostrano come il razzismo, purtroppo, sia ancora presente nel mondo del calcio e della società in generale. Non si tratta di tifo o rivalità sportiva, ma di un problema più ampio che deve essere affrontato con determinazione da club, istituzioni e tifosi. La speranza è che la giustizia faccia il suo corso e che i responsabili vengano puniti adeguatamente.