Inter, premio da Inzaghi! Domani si riparte: il piano Istanbul − CdS

L’Inter domani ripartirà a lavorare ad Appiano Gentile. Un giorno di riposo in più per i ragazzi di Inzaghi, che ieri hanno assistito al matrimonio di Lautaro Martinez.

IL PROGRAMMA − Inzaghi ha concesso un premio ai propri giocatori dopo Inter-Atalanta, ovvero un giorno in più di riposo. Domani si riparte. Il piano è quello di essere pronti e al top per il grande evento del 10 giugno, la finale di Champions League a Istanbul. Ad Appiano Gentile, si punterà forte su un lavoro personalizzato e specifico per ogni giocatore sotto la guida di Ripert e Spicciarello. Praticamente, sarà ripreso per certi versi il programma intrapreso durante la pausa per il Mondiale. Intanto, prima della finale di Champions League l’Inter giocherà la sua ultima partita di campionato col Torino. L’idea di Inzaghi non è quella di risparmiare tutti i titolari, ma soltanto i più affaticati. Fondamentale sarà rimanere concentrati e col ritmo gara.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno