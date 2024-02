Inter, pubblicati i premi per la Champions League 2022/2023: cifre da capogiro!

La UEFA ha pubblicato il report finanziario dei premi per la scorsa Champions League che ha visto l’Inter tra le grandi protagoniste, con il cammino fino alla finale di Istanbul. I premi non potevano che essere da capogiro.

PRIMA TRA LE ITALIANE – L’Inter, complice il percorso fino alla finale, ha incassato cifre da capogiro dalla Champions League dello scorso anno. Ben più di Milan (85 milioni), Napoli (77) e Juventus (15). Nel dettaglio le cifre per i nerazzurri si dividono in questo modo: 15,6 milioni per il bonus partecipazione, 15,9 per il ranking storico, 10,6 di market pool, 10 per i risultati, 9,6 per la partecipazione agli ottavi di finale, 10,6 per la partecipazione ai quarti di finale, 12,5 per la partecipazione alle semifinali e, infine, 15,5 per la finale. Più un aggiustamento finale di 0,9, che porta il totale a una cifra attorno ai 100 milioni di euro. Una cifra pari a quella del PSG e inferiore soltanto a Bayern Monaco (108), Real Madrid (118) e infine i campioni del Manchester City (135).