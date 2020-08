Inter, possibile scambio con il Napoli. Messi “osserva” da Lisbona – SM

L’Inter è concentrata sul cammino di Europa League. Inevitabile, però, programmare la prossima stagione. Tiene banco la questione Lionel Messi, che, recentemente ha comprato casa vicino alla sede dell’Inter (qui i dettagli). Torna in auge, inoltre, un possibile scambio con il Napoli. Le ultime da “SportMediaset”

SCAMBIO – Il mercato dell’Inter, al momento, vive una situazione di stallo. I pensieri, come riferito da “SportMediaset” sono tutti sulla semifinale contro lo Shakhtar Donetsk. Alla fine della stagione, dopo il confronto tra Conte e la società, verranno delineate le strategie di mercato. Lionel Messi, da Lisbona, osserva con attenzione i il cammino di Lukaku e compagni in Europa League. In attesa di capire se, la suggestione si trasformerà in effettiva trattativa. Secondo quanto riporta “SportMediaset”, inoltre, sarebbe tornato in auge un possibile scambio con il Napoli. Allan si accaserebbe alla corte di Antonio Conte con Matias Vecino che compierebbe il percorso inverso.