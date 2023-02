Inter-Porto, Onana torna titolare! Due dubbi di formazione per Inzaghi – Sky

Inter-Porto andrà in scena mercoledì sera alle 21:00. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da Andrea Paventi in collegamento su Sky Sport

SCELTE– L’Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo mercoledì sera contro il Porto, per la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da Andrea Paventi: «Per 9711 la formazione è fatta. Ritorna Onana, anche Skriniar da titolare. Sulla fasce Darmian e Dimarco. In mezzo c’è un dubbio, con Brozovic che dovrebbe giocare. Ma anche per una logica di rotazione è probabile che dal 1′ possa giocare Calhanoglu con Mkhitaryan e Barella. Altro dubbio in avanti con Lautaro Martinez sicuro di un posto, l’altro se lo contendono Dzeko e Lukaku».