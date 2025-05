Inter, poche ore e poi via alla missione Monaco: gruppo al completo per Inzaghi – CdS

Dopo due giorni di riposo al termine di una lunga stagione, l’Inter è pronta a rimettersi in moto. Domani i nerazzurri si ritroveranno alla Pinetina per dare ufficialmente il via alla “missione Monaco”, in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain del 31 maggio.

RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI – Il raduno sarà scandito dal consueto media-day UEFA, con interviste e shooting riservati all’evento, ma sarà nel tardo pomeriggio che si inizierà a fare sul serio: Simone Inzaghi guiderà l’allenamento con l’obiettivo di ritrovare la migliore condizione possibile in vista dell’ultimo, decisivo atto della stagione. Le notizie in arrivo dall’infermeria sono più che incoraggianti. Dopo i rientri di Lautaro Martinez e Davide Frattesi, già convocati – ma non impiegati -, nella trasferta di Como, toccherà a Benjamin Pavard e Piotr Zielinski unirsi al gruppo.

Inter a lavoro prima della finale: media-day, allenamento e tutti presenti!

GRUPPO AL COMPLETO – Pavard, che ha accusato un fastidio alla caviglia sinistra già infortunata nel match contro la Roma del 27 aprile, ha osservato alcuni giorni di riposo precauzionale. Nessuna ricaduta, ma lo staff medico ha preferito non correre rischi in vista della finale. Situazione simile per Zielinski, alle prese con un leggero affaticamento muscolare che ha consigliato uno stop temporaneo. Anche in questo caso la parola d’ordine è stata “prudenza”: il centrocampista polacco, in procinto di giocare la sua prima finale europea con l’Inter, è atteso regolarmente in campo già da domani. Salvo sorprese, Inzaghi potrà contare sulla rosa al completo per la sfida contro il PSG. Un segnale importante per un gruppo che ha superato ostacoli di ogni tipo in questa Champions League, giocando contro tutte le migliori squadra d’Europa. Ora, con l’organico al gran completo, l’Inter può davvero sognare in grande. La strada per la gloria è tracciata: si parte domani, poi destinazione Monaco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno