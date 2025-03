Inter, piano derby: si pensa alle rotazioni – CdS

Con la pausa per le Nazionali di mezzo, l’Inter si prepara ad affrontare con qualche giorno di riposo in più, il lungo filotto tra Serie A e Champions League. Due le idee, secondo il Corriere dello Sport.

CAMBI – Con i tanti giocatori impegnati con le Nazionali, Simone Inzaghi prepara le carte da mettere in tavola in vista del rientro in Serie A. Al rientro dagli impegni in giro per il mondo, ci sarà una doppia Inter: prima il campionato con l’Udinese il 30 marzo e poi l’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan il 2 aprile. E in queste due sfide, Inzaghi proverà a mettere in campo la miglior soluzione possibile visti anche gli infortunati.

Inter, ripresa nel segno delle rotazioni

ROTAZIONI – Al rientro in campo, la cosa certa è che ci saranno rotazioni. L’assenza di Denzel Dumfries, farà scattare una maglia da titolare per Dimarco e una per Zalewski o magari Darmian a destra. Contro l’Udinese non ci sarà – oltre a Lautaro Martinez – anche Alessandro Bastoni a causa dell’espulsione rimediata contro l’Atalanta. Al suo posto ci sarà Carlos Augusto che arretrerà come braccetto di sinistra. Oppure, Inzaghi potrebbe optare per spostare Acerbi sul centrosinistra e schierare De Vrij al centro della difesa.

COMBINAZIONI – Al rientro dalla sosta, l’Inter scenderà in campo in con ben 9 partite in 4 settimane. Tutto questo in tre competizioni diverse. Contro il Milan non ci sarà ancora Zielinski, con Barella che potrebbe riposare contro l’Udinese ed essere titolare nel derby di Coppa Italia. Discorso diverso invece per l’attacco, con Thuram e Arnautovic che potrebbero giocare in coppia contro l’Udinese, per poi optare tra Correa e Taremi nella semifinale di Coppa Italia.