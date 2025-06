Inter, il rumore del silenzio: con un gesto Dumfries insegna agli altri come si fa

Al triplice fischio della finale di Champions League tutta l’Inter tace, o quasi. L’unica eccezione è Denzel Dumfries, che insegna agli altri quanto basta poco per provare a rimediare.

FRATTURA – Quando una stagione fatta di sforzi estremi e fatiche si conclude nel modo peggiore che possa esistere, il mondo ti crolla addosso. La tristezza e il rammarico dei calciatori dell’Inter al triplice fischio di Kovács, che sancisce la fine dell’incubo PSG, è comprensibile. Le tragiche emozioni avvertite sul campo sono, su per giù, le stesse che hanno provato i tifosi nerazzurri sugli spalti dell’Allianz Arena, di fronte al maxi schermo di San Siro e, più banalmente, dal solitario divano di casa. Eppure, una sorta di frattura ha impedito che le due parti, che hanno sempre viaggiato all’unisono quest’anno, riuscissero ad empatizzare al termine della catastrofica finale di Champions League.

Dumfries si assume la responsabilità: il resto dell’Inter tace. Perché?

IL RUMORE DEL SILENZIO – Il silenzio in questi casi può risultare la strada più semplice, ma non sempre è quella più giusta. Per metterci la faccia, dopo un 5-0 inaspettato e inspiegabile, ci vuole coraggio. Quello stesso coraggio che è mancato per novanta minuti sul campo a Monaco di Baviera – e che ha influito irreparabilmente sul risultato – è mancato anche alla fine della gara. Nessun, a parte Denzel Dumfries, si è assunto le proprie responsabilità alzando la testa dall’erbetta dell’Allianz Stadium e guardando negli occhi le migliaia di tifosi giunti fino a lì per sostenere l’Inter.

BASTAVA POCO – Una caporetto così è già di per sé difficile da perdonare. Se, poi, non si fa neanche nulla per essere perdonati, allora sì che la crepa diventa insanabile. L’olandese insegna a tutti i suoi compagni come si fa a provare, per quanto possibile, a rimediare: un giro del campo, un gesto di scuse rivolto ai tifosi, ma soprattutto degli occhi sinceramente grati e dispiaciuti. Bastava poco, costava tanto?