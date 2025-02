L’Inter pesca il Feyenoord agli ottavi, ecco il tabellone completo di Champions League

L’Inter agli ottavi di finale di UEFA Champions League affronterà il Feyenoord, che ai playoff ha eliminato il Milan nel doppio confronto. La squadra di Inzaghi affronterà l’andata in Olanda al de Kuip il 4-5 marzo, mentre il ritorno si disputerà a San Siro l’11-12 marzo. Ecco il tabellone completo anche delle sfide ai quarti di finale e semifinale.

TABELLONE – L’Inter è stata sorteggiata nella parte destra di tabellone: la vincente della sfida con il Feyenoord sfiderà la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che si affronteranno agli ottavi. Nel caso in cui l’Inter accederà ai quarti di finale, disputerà l’andata in trasferta e il ritorno a San Siro. Nelle prossime ore la UEFA annuncerà i calendari.

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE – TABELLONE FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE (andata 4-5 marzo, ritorno 11-12 marzo)

1 PSG-Liverpool

2 Club Brugge-Aston Villa

3 PSV-Arsenal

4 Real Madrid-Atletico Madrid

5 Borussia Dortmund-Lille

6 Benfica-Barcellona

7 Feyenoord-Inter

8 Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

QUARTI DI FINALE (andata 8-9 aprile, ritorno 15-16 aprile)

1 Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 2

2 Vincente ottavo di finale 4-Vincente ottavo di finale 3

3 Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8

4 Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6

In caso di passaggio del turno l’Inter giocherebbe contro la vincente tra Bayern Monaco-Leverkusen (andata in trasferta e ritorno a San Siro)

SEMIFINALI (andata 29-30 aprile, ritorno 6-7 maggio)

1 Vincente quarto di finale 2-Vincente quarto di finale 1

2 Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4

In caso di passaggio del turno l’Inter giocherebbe contro la vincente tra Borussia Dortmund-Lille VS Benfica-Barcellona (andata in trasferta e ritorno a San Siro)

FINALE Vincente SF1 – Vincente SF2

Date degli ottavi di finale, quarti e semifinali di Champions League

Ottavi di finale: 4/5 e 11/12 marzo

Quarti di finale: 8/9 e 15/16 aprile

Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio

Finale: 31 maggio (Monaco di Baviera)