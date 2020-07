Inter, pesanti impatti finanziari dovuti al Covid-19: il comunicato stampa

L’Inter ha reso noto l’impatto sulle proprie finanze dovuto alla crisi economica che ha riguardato il mondo del calcio a causa dell’epidemia di Covid-19

NOTA – A seguire il comunicato stampa sulla situazione economica del club pubblicata dall’Inter. “In relazione all’annuncio fatto oggi da Inter Media e Comunicazione SpA (l ‘” Emittente “, ” noi ” o ” MediaCo “), amministratore unico e gestore dei media, trasmissione e sponsorizzazioneattività di FC Internazionale Milano SpA (“ Inter ” o “ TeamCo ” e, insieme all’Emittente e ai suoi consociati consolidati il “ Gruppo ”), del prezzo di un’offerta istituzionale di complessivi € 75,0 milioniimporto principale delle nuove obbligazioni Secured 4.875% con scadenza 2022 (l ‘” Offerta”) al fine di finanziare gli scopi aziendali generali dell’Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto alle Nuove Note e per pagare le relative commissioni e spese, con la presente forniamo un aggiornamento sull’impatto degli eventi recenti relativi alla pandemia di Covid-19 sui risultati operativi e finanziari di MediaCo e dell’Inter, nonché un aggiornamento sui risultati dell’Inter per i nove-periodo del mese chiuso al 31 marzo 2020. Inoltre, forniamo anche un aggiornamento su alcuni aspetti finanziari di MediaCom per i dodici mesi chiusi al 31 marzo 2020, anche su base proforma come se l’Offerta si fosse verificata il 1 aprile 2019“.

COVID-19 – Sull’impatto del Covid-19. “Le nostre operazioni e i risultati operativi sono stati influenzati materialmente e potrebbero continuare ad essere materialmente influenzati nei periodi finanziari futuri dalla pandemia di COVID-19 e dalle azioni di risposta del governo e della lega. Il 9 marzo 2020, la Serie A ha sospeso la stagione 2019/2020 e la stagione è ripresa il 20 giugno 2020 con partite attualmente in corso a porte chiuse a causa delle limitazioni del governo obbligatorie per grandi eventi. Nonostante il riavvio della stagione 2019/2020 e il tempestivo pagamento della prima rata delle tasse sui diritti dei media per la stagione 2020/2021, le emittenti SKY, DAZN e IMG, che detengono rispettivamente diritti di distribuzione nazionale e di distribuzione internazionale delle partite di Serie A non hanno ancora pagato la rata finale completa delle tasse sui diritti dei media per la stagione 2019/2020, originariamente prevista per maggio 2020 e per un totale di circa € 220 milioni per un totale di € 1,3 miliardi di canone annuale in base a un accordo triennale che scade alla fine della prossima stagione 2020/2021. In particolare, SKY non ha ancora pagato la sua parte dell’ultima rata delle tasse sui diritti dei media per la stagione 2019/2020, mentre DAZN e IMG hanno raggiunto un accordo con LNP per pagare l’intera quota dell’ultima rata delle tasse sui diritti dei media per la stagione 2019/2020, una parte delle quali è stata pagata il 27 giugno 2020 e il resto da pagare nel luglio 2020. Qualsiasi sconto che può essere concordato tra LNP e SKY per la sua parte della commissione sui diritti dei media può determinare uno sconto analogo delle commissioni rimanenti dovute da DAZN e IMG, che, a loro volta, possono ulteriormente influire negativamente sui nostri ricavi indiretti dei media. Noi stimiamo che la quota dell’Inter della parte non pagata della rata finale delle tasse sui diritti dei media per la stagione 2019/2020 sia di circa 12 milioni di euro, 9 milioni o 6 milioni di euro, al lordo dell’IVA, a seconda che l’Inter sia rispettivamente al secondo, terzo o quarto nella classifica alla fine della stagione 2019/2020 di Serie A. Questa non può essere una garanzia sui tempi del pagamento dell’ultima rata della tassa sui diritti dei media di Serie A da SKY, DAZN e IMG, che, a loro volta, hanno un impatto sul riconoscimento di tali entrate nell’anno di imposta che si è chiuso il 30 giugno 2020. Un ulteriore impatto sul nostro riconoscimento indiretto dei ricavi dei media per l’anno fiscale chiuso al 30 giugno 2020 è il momento della raccolta del saldo finale di circa € 6 milioni di distribuzione del market pool UEFA. Anche se, dal 24 luglio 2020, abbiamo ricevuto tutti gli importi dovuti in rispetto della nostra partecipazione alla fase a gironi della UEFA Champions League e del nostro progresso nel girone da 16 della UEFA Europa League, non abbiamo ancora ricevuto l’importo relativo al saldo fiscale del market pool, che viene generalmente pagato verso la fine della stagione a giugno ed è stimato per un ammontare di circa € 6 milioni. I ritardi nella ripresa e completamento della stagione 2019/2020 di Serie A, le competizioni UEFA e di coppa nazionale causate dal COVID-19, possono risultare in ulteriori sconti o differimenti per determinati pagamenti rateali dei diritti di trasmissione, che saranno riconosciuti come e al momento della ricezione delle rate. Inoltre, la sospensione della stagione di Serie A e le competizioni UEFA hanno influito negativamente sulla nostra capacità di rispettare pienamente gli obblighi previsti dai nostri accordi di sponsorizzazione. Sebbene non ci sia stata alcuna interruzione materiale nella nostra relazione con i nostri sponsor, una sospensione prolungata o rinnovata della stagione corrente (e delle stagioni future) potrebbe avere un impatto negativo sui nostri ricavi di sponsorizzazione. Le operazioni e i risultati operativi dell’Inter sono stati e continuano ad essere materialmente influenzate dalla pandemia di COVID-19 e dalle azioni di risposta intraprese dal governo e dalla lega. Tali azioni hanno portato al rinvio della stagione 2019/2020 di Serie A, delle competizioni UEFA e della coppa nazionale e alla chiusura dello stadio San Siro dal 9 marzo 2020. Il rinvio ha comportato il differimento di quattro partite originariamente previste per essere giocate nei tre mesi chiusi al 31 marzo 2020 e di quattro delle partite casalinghe che originariamente sarebberp dovute essere giocate negli ultimi tre mesi e da concludersi il 30 giugno 2020. L’impatto di tale differimento ha contribuito a una riduzione stimata delle entrate del biglietto giornaliero dell’Inter di circa € 3 milioni, oltre al mancato riconoscimento di € 3 milioni relativi alle entrate degli abbonamenti durante i nove mesi chiusi al 31 marzo 2020 che sarebbero state altrimenti riconosciute nel periodo che è terminato il 31 marzo 2020 e in cui sarebbero dovute essere giocate le partite come inizialmente previsto. La mancanza delle entrate di giornata hanno avuto un impatto negativo e si prevede che continueranno ad avere un impatto negativo sulla posizione di liquidità dell’Inter. Anche se le partite di Serie A e TIM Cup sono ora riprese ed è stato annunciato che le partite di UEFA Europa League riprenderanno il 5 agosto con la finale programmata il 21 agosto, la parte rimanente della stagione 2019/2020 sarà giocata a porte chiuse e non si può garantire che verrà giocata una parte delle partite della stagione 2020/2021 con spettatori, con conseguente potenziale impatto negativo prolungato sui risultati delle operazioni dell’Inter. Come risultato di questa interruzione operativa causata da COVID-19, il flusso di cassa dell’Inter il flusso di cassa è previsto che continuerà ad essere influenzato direttamente. Mentre l’Inter ha attualmente la possibilità di ridurre alcune spese operative a seguito dell’interruzione causata da COVID-19, comprese le spese di giornata per le partite dell’Inter e alcune altre SGAV e spese discrezionali, tali riduzioni delle spese e le opportunità non compenseranno le perdite di entrate, in particolare alla luce del breve termine in gran parte fissato dall’Inter per i costi operativi che aumentano significativamente il fabbisogno di liquidità a breve termine. Inoltre, il fabbisogno di liquidità primaria dell’Inter deriva dal pagamento delle commissioni di trasferimento per l’acquisizione di registrazioni. Le finestre di trasferimento per l’acquisizione e la cessione dei giocatori si verificano a gennaio e in estate. Durante questi periodi, l’Inter potrebbe richiedere denaro aggiuntivo per soddisfare le sue esigenze di acquisizione per i nuovi giocatori e potrebbe generare denaro aggiuntivo attraverso la vendita di giocatori esistenti. Tuttavia, il valore del bene rappresentato dal suo attuale elenco può essere influenzato negativamente dall’impatto prolungato di COVID-19 che, a sua volta, può aumentare i requisiti di liquidità dell’Inter per finanziare il pagamento delle commissioni di trasferimento. Inoltre, il flusso di cassa dell’Inter potrebbe essere influenzato negativamente dal potenziale ritorno dei giocatori in via temporanea in prestito nel caso in cui tali prestiti non siano prorogati fino alla fine della stagione 2019/2020 estesa. Questo, insieme all’assenza di entrate giornaliere che incidono positivamente sul suo capitale circolante complessivo, potrebbero richiedere all’Inter di vendere giocatori esistenti che, a loro volta, potrebbero ulteriormente influenzare negativamente i risultati delle sue operazioni, condizioni finanziarie e flusso di cassa. Senza il costante sostegno finanziario di Suning e i contributi in conto capitale per fornire liquidità, una prolungata assenza di entrate per le partite della giornata positiva influenzando il suo capitale circolante complessivo, potrebbe ulteriormente influire negativamente sui risultati delle operazioni, finanziari e condizione e flusso di cassa“.

TEAMCO – Sui risultati di TeamCo per i nove mesi si sono conclusi il 31 marzo 2020. “Le entrate totali dell’Inter per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2020 sono diminuite di € 30,5 milioni o dell’11,3% a 240,5 milioni di euro da 271,0 milioni di euro per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2019. Il decremento in totale dei ricavi sono principalmente dovuti a una riduzione di 35,9 milioni di euro dei ricavi commerciali e ad una riduzione di 6,1 milioni di euro delle entrate dei media, parzialmente compensato da un aumento di € 9,0 milioni delle entrate della giornata. La diminuzione nelle entrate commerciali sono principalmente il risultato della risoluzione di accordi di sponsorizzazione con FullshareHolding Limited, King Dawn Investment Limited e della scadenza del contratto con l’agenzia di marketing Beijing Yixinshijie al 30 giugno 2019. Inoltre, a seguito della sospensione della Stagione 2019/2020 all’inizio di marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19, c’è stato un differimento nel riconoscimento dei ricavi di sponsorizzazione per circa 6 milioni di euro relativi a marzo 2020. La sospensione della stagione ha anche influito sulla riduzione di € 6,1 milioni delle entrate dei media come risultato del mancato riconoscimento e differimento dei diritti audiovisivi pro-rata della Serie A relativi a 3 partite in casa programmate nel periodo. Sebbene l’Inter non abbia riconosciuto le entrate della giornata per le partite non giocate, i ricavi di giornata sono aumentati di 9,0 milioni di euro a 48,8 milioni di euro per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2020 dal € 39,7 milioni per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2019, trainati principalmente da un aumento di entrambi gli stadi di partecipazione e prezzo medio di vendita ed è stato raggiunto nonostante l’impatto negativo del rinvio di 4 partite in casa originariamente previste per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2020 (tre in Serie A e uno in UEFA Europa League). L’impatto di tale differimento ha contribuito a una riduzione stimata delle entrate del biglietto giornaliero dell’Inter di 3,1 milioni di euro, in aggiunta al non riconoscimento di € 3,0 milioni relativi alle entrate degli abbonamenti. I costi operativi totali dell’Inter per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2020 sono aumentati di € 73,0 milioni a € 335,7 milioni da € 262,6 milioni per i nove mesi chiusi al 31 marzo 2019 principalmente a causa di un aumento di € 26,6 milioni di costi del personale per il personale derivante da un aumento dei salari dei giocatori, dovuto al’acquisto di giocatori di alto profilo. L’Inter usa i suoi contanti per pagare le spese operative, i costi del personale, i pagamenti di interessi e altre passività non appena scadute e fonti di liquidità dell’Inter storicamente sono stati i prestiti degli azionisti e altre distribuzioni da parte della sua controllata Inter Media, tra cui attraverso prestiti e dividendi a monte. Al 31 marzo 2020, il patrimonio netto consolidato del gruppo Inter è diminuito di € 69,8 milioni o del 15,1% a € 391,6 milioni rispetto a € 461,4 milioni del 31 marzo 2019. La riduzione è dovuta principalmente alla conversione in patrimonio netto dei prestiti degli azionisti per un importo paria 100 milioni di euro e un decremento di 4,7 milioni di euro del principale importo residuo del senior garantito note emesse il 21 dicembre 2017 (tramite un pagamento di ammortamento obbligatorio). Al 31 marzo 2020, € 138,9 milioni erano in sospeso rispetto ai prestiti degli azionisti. Nonostante il rinnovato impegno di Suning a supporto del Gruppo rinunciando al rimborso di aparte del finanziamento soci quindi in essere per un importo di € 10 milioni in modo che il corrispondente importo potrebbe essere assegnato alla riserva di capitale entro il 22 giugno 2020 o circa, posizione patrimoniale dell’Inter ail livello non consolidato può diventare negativo a partire dal nuovo anno fiscale che inizia il 1 ° luglio 2020 a seguito delle perdite accumulate durante l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020. Tale patrimonio netto negativo può persistere a causa dell’applicabilità di un decreto di emergenza recentemente emanato che consente alle società di revocare temporaneamente i requisiti patrimoniali minimi fino al 31 dicembre 2020. Non siamo in grado di prevedere per quanto tempo rimarrà la posizione finanziaria dell’Inter a livello non consolidato negativo e qualsiasi interruzione futura derivante dalla pandemia di COVID-19 può avere un impatto negativo sulla sua capacità di ritornare a una posizione azionaria positiva, che, a sua volta, può avere un effetto negativo rilevante sui nostri affari, risultati delle operazioni, condizioni finanziarie e flusso di cassa“.