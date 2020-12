Inter, con Perisic e Young squilibrio sulle fasce: sinistra da ricostruire?

L’Inter ha un problema sulla fascia sinistra. Ivan Perisic e Ashley Young non garantiscono la stessa qualità che si vede a destra.

SQUILIBRIO – Le fasce dell’Inter sono un punto focale del gioco di Antonio Conte. Ma c’è un forte disallineamento di qualità tra i due estremi, figlio anche della netta superiorità di Achraf Hakimi. Il numero 2 sta facendo sempre più sua la corsia destra, valorizzando l’investimento fatto in estate. E i numeri della sua stagione parlano chiarissimo: finora 4 gol e 4 assist in stagione, nessun debuttante come lui. Ma dall’altre parte non arriva un contributo di eguale impatto. Infatti tra Ashley Young e Ivan Perisic emergono 2 gol e 4 assist, complessivamente.

NUMERI – Inoltre, l’alternativa ad Hakimi sulla destra è Matteo Darmian. Il 31enne ha un contributo nettamente inferiore come numeri (1+1 alla voce gol e assist), ma il rendimento finora è stato solido e costante. Young e Perisic invece sembrano non riuscire a controbilanciare il gioco sulla sinistra. Analizzando i dati WhoScored, infatti, si può vedere come l’Inter dispieghi le sue azioni più sulla destra che sulla sinistra (il 38% contro il 33%), in Serie A.

REVISIONE – Vanno poi aggiunti due elementi all’analisi. Il contratto di Young scade a giugno 2021, quello di Perisic nel 2022. L’inglese inoltre compirà 36 anni il prossimo anno. E Perisic è in fondo rimasto solo per mancanza di offerte. L’Inter sarà quindi chiamata a ricostruire la sua fascia sinistra nel breve termine. Antonio Conte insegue Marcos Alonso ed Emerson Palmieri da tempo, ma finora il Chelsea ha sempre resistito alle offerte. La speranza è quella di trovare la versione mancina di Hakimi, il timore è quello che servirà un investimento dalle cifre molto simili.