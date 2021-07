Inter-Pergolettese, due big protagonisti dal 1′. Occhi puntati su Sensi – CdS

Nuovo test per l’Inter di Inzaghi che questo pomeriggio, alle 15:00, sfida la Pergolettese, formazione di Serie C. In campo, dal 1′, potrebbero rivedersi due big. Occhi puntati su Sensi

TEST – Questo pomeriggio andrà in scena Inter-Pergolettese, nuovo test per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” in campo, dal 1′, potrebbero rivedersi Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic, entrati solo nel secondo tempo nel corso dell’amichevole con la Pro Vercelli. Tra i protagonisti dovrebbe esserci anche il nuovo acquisto Hakan Calhanoglu, in gol nell’ultima amichevole disputata dai nerazzurri. Inzaghi, inoltre, si aspetta risposte importanti da Sensi, motivato ed in crescita.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport