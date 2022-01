Inter, per Goldman Sachs liquidità sufficiente per i prossimi due anni – CF

L’Inter con l’attuale liquidità a disposizione potrà rispondere a qualsiasi fabbisogno per i prossimi due anni. Come rivelato da calcioefinanza.it, a stabilirlo sono stati i vertici di Goldman Sachs nel corso del roadhsow del club con gli investitori per il nuovo bond da 415 milioni di euro

OSSIGENO – L’Inter per i prossimi due anni non dovrà preoccuparsi della sua liquidità. Come rivelato da calcioefinanza.it, i soldi in cassa e quelli legati all’operazione Oaktree basteranno in termini di liquidità per poter affrontare ogni necessità. A stabilirlo sono stati i vertici di Goldman Sachs, che ha agito agito come global coordinator e bookrunner.

DETTAGLI – “I circa 264 milioni di euro di liquidità in cassa potranno essere utilizzati per coprire ogni fabbisogno nelle prossime due stagioni. Dei 264 milioni di cui sopra, 133 milioni erano già nelle casse dell’Inter al 31 dicembre 2021, mentre i restanti 131,6 milioni sono invece riferiti alla liquidità nelle casse di Grand Tower, la holding lussemburghese che Suning utilizza per controllare l’Inter e in cui è confluito il finanziamento da 275 milioni garantito dal fondo statunitense Oaktree”, specifica calcioefinanza.it.

Fonte: calcioefinanza.it – Matteo Spaziante