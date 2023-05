Inter, pensati in coppa! L’effetto placebo già provato in tre occasioni

Domani l’Inter affronta il Verona in trasferta per il quarto e ultimo turno infrasettimanale della stagione. Di metà settimana, la squadra vola

EFFETTO PLACEBO − Si gioca di mercoledì, a tre giorni dalla gara di campionato, ed è decisiva: facile, è una partita di coppa. Risposta sbagliata! Anzi no, Inter, sì, è una partita di coppa… Effetto placebo affinché l’Inter si pensi in coppa per sfoderare l’ennesima prestazione da urlo di metà settimana. Domani, i nerazzurri scenderanno in campo al Bentegodi di Verona per la trentatreesima giornata di campionato. Serve la terza vittoria consecutiva in campionato, la quarta considerando la semifinale di ritorno di Coppa Italia (ah già, anche quella di mercoledì). Il treno Champions League è già in marcia e l’Inter non può restare a piedi. La fortuna dei nerazzurri? Che si gioca di metà settimana. Praticamente come se fosse una gara di coppa.

Inter, precedenti OK

PENSATI DI COPPA − Ormai è noto a tutti, l’Inter quando si appresta a giocare di metà settimana si trasforma. Ma ciò non vale solamente quando si gioca in coppa, ma anche in campionato. Non è un caso, infatti, che i nerazzurri abbiano portato a casa tutti e tre turni infrasettimanali della stagione. Il primo, quello del 30 agosto, contro la Cremonese. Neopromossa schiantata 3-1 sotto i colpi di Barella, Correa e Lautaro Martinez. In mezzo, la rete di Okereke. Poi il 9 novembre, con quel 6-1 al Bologna in rimonta con mattatore della serata Federico Dimarco (doppietta). Oltre al ragazzo del vivaio, ci pensarono Dzeko, Lautaro Martinez, Calhanoglu e Gosens a rimontare l’iniziale gol del vantaggio felsineo di Lykogiannis. Infine, l’ultimo infrasettimanale è datato 4 gennaio: Inter-Napoli 1-0. Prima partita del 2023, che coincide anche con l’ultimo gol in campionato di Dzeko. Ora si va a Verona. Prima e, dunque, ultima trasferta infrasettimanale della stagione.