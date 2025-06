Inter, Paz con Fabregas? E per tre il destino potrebbe cambiare – TS

Fabregas si appresta a diventare nelle prossime ore un nuovo allenatore dell’Inter. Oggi volo per Londra a convincere il Como e poi il club nerazzurro lo annuncerà come successore di Simone Inzaghi. Con Cesc alla guida, i tifosi nerazzurri sognano un Nico Paz in campo. Intanto, per due centrocampisti il destino potrebbe cambiare.

PAZ – Nell’edizione mattutina di Tuttosport, si parla del prossimo allenatore dell’Inter e dei successivi sviluppi sul mercato. Cesc Fabregas oggi volerà a Londra per parlare con il presidente del Como Suwarso: l’obiettivo è strappare il via libera per trasferirsi all’Inter. Lo spagnolo, dopo aver detto no a Bayer Leverkusen e Roma, non può fare lo stesso con la Beneamata. Prima di andare a Milano dovrà comunque consegnare le sue quote societarie del Como. I tifosi dell’Inter sognano un Nico Paz a braccetto con Fabregas. Il ragazzo argentino, che ha brillato nell’ultimo anno insieme all’allenatore spagnolo, non sarà comunque facile da prendere. Infatti, il Real Madrid di Xabi Alonso sta pensando alla recompra. Ma occhio comunque ai rapporti idilliaci tra la famiglia Paz e il vicepresidente Javier Zanetti.

Non solo Paz, occhio al nuovo corso Fabregas-Inter per 3 giocatori

DESTINO CHE POTREBBE CAMBIARE – Con il nuovo corso Fabregas occhio anche al futuro di due giocatori: Davide Frattesi e Kristjan Asllani. I due, destinati a lasciare con Simone Inzaghi, potrebbero essere rivalutati dall’allenatore catalano. Così come il futuro di Henrikh Mkhitaryan, fedelissimo dell’ormai prossimo allenatore dell’Al-Hilal. Occhio all’ipotesi ritiro anticipato.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini