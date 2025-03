Inter, passo importante nella lotta scudetto! Un saluto a Conte e alla Dea – TS

L’Inter strappa tre punti d’oro a Bergamo e prepara la fuga scudetto. +3 dal Napoli, doppio vantaggio sull’Atalanta. Come riportato da Tuttosport, l’Inter fa un passo importante nella lotta al tricolore.

GRUPPO – Mentre l’Inter di sera vinceva contro l’Atalanta, nel pomeriggio di ieri Ionut Radu restituiva un pezzetto di quello scudetto che aveva fatto perdere all’Inter con la paperissima di Bologna nell’aprile del 2022, scrive Tuttosport. Le ottime parate del portiere romeno, in campo con il Venezia, hanno fermato il Napoli all’ora di pranzo stendendo un tappeto rosso all’Inter di Inzaghi nella notte di Bergamo. L’Inter ha spedito prima l’Atalanta a -6 e poi il Napoli a -3. I nerazzurri, come riportato dal quotidiano, si garantiscono, a nove giornate dalla fine, la possibilità di sbagliare una partita. L’Inter, nella trasferta contro l’Atalanta, ha stravinto, mettendo in campo la miglior partita della stagione.

Inter, lavoro e preparazione! Un neo negativo a Bergamo

PREPARAZIONE – Oltre ai nerazzurri, un altro grazie va detto anche a Simone Inzaghi. Due mosse e Gasperini è andato sotto scacco. Da un lato si è visto un Barella a tutto fonte, e poi la coppia Thuram e Lautaro Martinez schierata in verticale. A spezzare la partita, sottolinea Tuttosport, ci ha pensato l’uomo che meno ci si aspettava, vale a dire Carlos Augusto. Il brasiliano è stato perfetto nel girare in rete il corner battuto da Calhanoglu. Quello di Carlos Augusto è infatti stato il decimo gol su calcio d’angolo, il ventesimo su palla inattiva e il tredicesimo segnato di testa in campionato. A completare l’opera per l’Inter, ci ha pensato Lautaro Martinez, bravo a mettere il sigillo. Nel maxi recupero brutta nota per Alessandro Bastoni che si becca la doppia ammonizione e salterà l’Udinese per squalifica.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino