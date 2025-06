Inter, pass milionario per gli ottavi! Ecco gli incassi definitivi

Con la vittoria contro il River Plate, l’Inter si gode anche un bel gruzzoletto economico che si va ad aggiungere ai soldi guadagnati nell’ultima Champions League.

SOLDI – L’Inter continua a vincere e a guadagnare. La qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, ottenuta con una convincente vittoria contro il River Plate, non rappresenta solo un traguardo sportivo, ma anche l’ennesimo colpo positivo dal punto di vista economico. Grazie al percorso nella nuova competizione organizzata dalla FIFA, i nerazzurri hanno già accumulato 33 milioni di euro, una cifra imponente che testimonia il valore crescente del club non solo in campo ma anche nei conti.

Inter, incassi da capogiro! Ecco perché serve andare avanti

ENTRATE – Il totale arriva da un mix di premi: un ricco bonus di partecipazione, che da solo vale 21,6 milioni, due vittorie che hanno portato in cassa 1,8 milioni ciascuna, un pareggio premiato con 900mila euro e infine i quasi 7 milioni assegnati per il passaggio del turno. L’accesso ai quarti di finale porterebbe altri 12,2 milioni, mentre un’eventuale semifinale ne garantirebbe 19,5. Se l’Inter dovesse arrivare fino in fondo, la cifra salirebbe ancora: 27,8 milioni per chi si ferma in finale e ben 37 milioni per chi alza il trofeo. Numeri da capogiro, che rendono chiaro quanto sia importante anche economicamente il cammino nella nuova versione del Mondiale per Club.